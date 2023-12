Viele Städte verzeichnen starken Kaufkraftverlust

Potenzielle Käufer kehren nach der Corona-Pandemie wieder in die Innenstädte zurück. Für den Einzelhandel in Deutschlands Städten sind das jedoch nur bedingt gute Nachrichten, denn ausgerechnet finanzstärkere junge Menschen frequentieren Deutschlands Innenstädte deutlich weniger als vor der Pandemie. Das geht aus einer aktuellen Studie von JC Real Estate hervor. Ein Beispiel für die aktuellen Entwicklungen sind die Kölner Schildergasse und die Hohe Straße.

.

Im Rahmen der Studie untersuchte die James Cloppenburg Real Estate Holding KG zusammen mit der EBS Universität für Wirtschaft und Recht insgesamt 20 Innenstadtlagen in neun deutschen Großstädten. Ziel war eine Analyse, wie sich das Nutzungsverhalten in den untersuchten Lagen verändert hat. Dabei zeigte sich, dass die Passantenfrequenzen im Jahr 2022/23 in allen Lagen deutlich höher war als im Lockdown. Das Niveau des Jahres 2019 wurde dabei aber oft noch nicht erreicht. Das gilt zum Beispiel für die betrachten Kölner Innenstadtlagen.



Auch die Verweildauer in der Innenstadt hat sich verändert. „Insbesondere Standorte, die schon heute eine Mischung verschiedener Nutzungsformen und Angebote aufweisen, werden von Besuchern als attraktiv wahrgenommen“, erläutert Dr. Kevin Meyer, Mitglied der Unternehmensleitung der James Cloppenburg Real Estate Holding KG. In Köln sind dies vor allem Orte mit Gastronomiebetrieben, aber auch Parkanlagen. Die Frequenzen der räumlichen Nutzung haben sich im Bereich der Innenstadt nicht maßgeblich verändert. Der stationäre Einzelhandel bleibt trotz bedeutender Herausforderungen ein Besuchermagnet. Die Schildergasse und Hohe Straße sind neben dem Heumarkt / Alter Markt weiterhin die Hochfrequenzachsen in der Kölner Innenstadt.



Verändert hat sich allerdings die Besucherstruktur in den untersuchten Innenstädten. Insbesondere die bereits genannten gut ausgebildeten, finanzstärkeren jungen Menschen frequentieren Deutschlands Innenstädte deutlich weniger als vor der Pandemie. Der Rückgang liegt zwischen zwei und 30 Prozentpunkten, abhängig vom Standort.



In Köln gilt dies für den Bereich der Schildergasse, wo seit 2019 ein Rückgang um 12,9 Prozentpunkte zu verzeichnen ist. In der Hohe Straße ist die soziale Zusammensetzung der Besucher zwischen 2019 und 2022 hingegen relativ stabil geblieben, was im Vergleich der betrachteten Städte eine Ausnahme darstellt. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft nach Herkunft der Besucher ist im betrachteten Zeitraum in allen Städten gesunken: in Köln um knapp zwei Prozentpunkte. Die Studie warnt vor weiteren Kaufkrafteinbußen, falls gut ausgebildete Singles der Innenstadt längerfristig fernbleiben. Dann könnte auch die nächste Generation das Einkaufen in der Innenstadt seltener kennen und schätzen lernen Das ist eine ernstzunehmende Gefahr für eine auf den Erfolg des Einzelhandels ausgerichtete Innenstadtentwicklung.



„Wir sehen zwar, dass der Einzelhandel noch immer maßgeblicher Magnet ist, um die Menschen in die Innenstädte zu bringen. Gleichzeitig hat sich allerdings gezeigt, dass immer weniger junge und gut ausgebildete Menschen Einkaufsstraßen um die Ecke aufsuchen. Langfristig ist das ein Problem, weil damit ein riesiger Kaufkraftverlust einhergeht und Heterogenität als DNA der Innenstadt verloren geht“, kommentiert Nikolas Müller, Studienautor und Leiter des Real Estate Management Instituts der EBS Universität für Wirtschaft und Recht.



Die Studie stellte auch eine zeitlich verschobene Nutzung fest. Vor allem in den Abendstunden und an Sonntagen ist weniger auf den Straßen los als noch vor der Pandemie. Auf der Kölner Schildergasse fanden 2022 nur noch rund 3,8 % der Besuche an einem Sonntag statt, 45 % verteilten sich hingegen auf Freitage und Samstage.



„Die Innenstadt hat sich im Zuge der Pandemie verändert. Um die Attraktivität für verschiedene Nutzergruppen wieder zu steigern, muss in neue, innovative Flächen mit neuen Nutzungskonzepten investiert werden. Wir brauchen eine nachhaltige Verdichtung in der Innenstadt.“ In diesem Zusammenhang wünscht sich der Projektentwickler eine stärkere Kooperation zwischen Kommunen, Gewerbetreibenden und Immobilieneigentümern“, sagt Doktor Kevin Meyer.



Für ihre Studie wurde die Kooperation aus JC Real Estate und der EBS Universität von

der CBRE Deutschland GmbH unterstützt und das sowohl im Rahmen der Analysen als auch durch die kritische und konstruktive Reflektion der Ergebnisse.



Die Studienautoren nutzen spezielle Strategien zur Datennutzung und Analyse von Innenstädten, die über die bisherigen Analysewerkzeuge der Stadtforschung hinausgehen. Erhoben wurde die Studie mit Hilfe von GPS-Mobilfunkdaten. Erstmals konnten mit den Informationen Rückschlüsse für die Standortanalyse urbaner Gebiete gezogen werden. Unter anderem ließ sich erkennen, welche Menschen wie häufig und wie lange bestimmte Standorte besuchen.