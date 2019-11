Viel Dynamik in Kölns Toplagen

In Kölns Top-Einkaufsstraßen ist weiterhin viel Bewegung. Es gibt zahlreiche Neuzugänge, so hat z.B. der Gewürzhändler Ankerkraut bereits am 30. Oktober in der Breiten Straße einen kleinen Store eröffnet. In den Toplagen Ehrenstraße, Mittelstraße und Schildergasse stehen in Kürze weitere Neueröffnungen an, darunter auch die „große“ Anmietung des Fashion-Labels „Arket“, das zur H&M-Familie gehört.

Bereits am Start ist der Gewürzhändler Ankerkraut. Nach Hamburg und Frankfurt lässt sich die Gewürzmarke nun bereits zum dritten Mal in Deutschland nieder und präsentiert seine Produkte auf 90 m² in der Breiten Straße 87-91 und markiert den Auftakt für weitere Eröffnungen kurz vor dem Weihnachtsgeschäft.



Ehrenstraße wird zur „H&M-Meile“

Auch auf der wohl beliebtesten City-Einkaufsmeile tut sich was. Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, wird das zu H&M gehörende Mode-Label Arket Ende November die ehemalige Zara-Filiale in der Ehrenstraße 14-16 übernehmen. Damit baut die H&M Gruppe ihre Präsenz auf fünf Standorte in der Top-Meile der Domstadt aus, die bereits mit ihren Stores „Cos“, “Weekday“, „Cheap Monday“ und “& Other Stories“ Flächen auf der Kultmeile belegen. Zudem gibt es vier H&M-Filialen auf der Schildergasse und der Hohe Straße.



Ein paar Häuser weiter eröffnet Gusti Leder demnächst seinen 15. Store in der Ehrenstraße 57. Der Spezialist für Ledertaschen und -accessoires hat in dem Gebäude eine 60 m² große Verkaufsfläche angemietet, die ebenfalls in Kürze eröffnen soll. In der parallel verlaufenden Mittelstraße hat sich ebenfalls ein Modespezialist angesiedelt. In der Hausnummer 5 wird das italienische Unternehmen Cinque auf 150 m² in Kürze sein zehntes Geschäft in Deutschland eröffnen.



Neuzugänge in der Schildergasse

Zwei weitere Neuzugänge gibt es in der Einkaufsmeile Nummer 1 der Domstadt: Die Schildergasse im Stadtteil Altstadt-Nord, die neben der Hohen Straße zu den zehn meist frequentiertesten Shopping-Lagen Deutschlands gehört. Auf der Schildergasse 41-45 hat vor einigen Tagen der Lautsprecherhersteller Teufel seinen vierten deutschen Store, aber seinen ersten Köln-Store eröffnet. Der 270 m² große Shop in der Domstadt geht über zwei Etagen und soll nicht der letzte des Lautsprecherherstellers in einer Top-Lage sein. Bis 2021 will Teufel bis zu acht weitere eröffnen.



Ein paar Meter weiter - direkt neben dem Weltstadthaus von Peek & Cloppenburg - können sich die Kölner ab Frühjahr 2020 über einen gastronomischen Neuzugang freuen. Der Caterer Sander wird in den Neubau der Evangelischen Gemeinde Köln sein zweites Restaurant eröffnen. Die Fläche im Antoniterquartier umfasst mehr als 1000 m² sowie zwei Außenterrassen, wovon eine direkt an der Schildergasse liegt.



In der Schildergasse 113-117 wird in Kürze der Modefilialist Gerry Weber seine Filiale schließen und damit Platz für die Parfümeriekette Pieper Platz machen, die noch vor Weihnachten kurzfristig eröffnen will [wir berichteten].