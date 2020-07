Viel Bewegung in der Bonner City

In der Bonner City gibt es im Einzelhandelsbereich trotz Corona-Krise einige Bewegung, zudem läuft es auch auf dem Bonner Büromarkt positiver als erwartet.

Auf „Lufthansa City Center“ folgt ein Rahm-Flagshipstore

Auf den Flächen des ehemaligen „Lufthansa City Centers“ in der Bonner City folgt ein Rahm-Flagshipstore. Um die Rahmenbedingungen zu schaffen, werden die Flächen in der markanten Lage an der Ecke Bertha-von-Suttner-Platz / Belder Berg mit jener der ehemaligen daneben liegenden Diskothek zusammengelegt und umfassend modernisiert.



Der Flagshipstore von Rahm, eines der größten Sanitätshäuser Deutschlands, soll Ende des Jahres dann auf rund 280 m² eröffnen. Entscheiden bei der Standortwahl war für den Mieter die ausgezeichnete Anbindung an den Öffentlichen Verkehr am Bertha-von-Suttner-Platz und die gute Erreichbarkeit auch für Menschen mit Behinderung, erläutert Andrew Hill von der vermittelnden R.D. Limbach Immobilien KG. Dem Vermieter andererseits war wichtig, einen Mieter aus einer soliden, zukunftssicheren und seriösen Branche gewonnen zu haben.



BTT startet in der ehemaligen Sander Consumer-Filiale

Auch in der ehemaligen Filiale der Sander Consumer Bank in der Bonngasse 29, direkt gegenüber dem Gasthaus Im Stiefel, geht es nun weiter. Dort haben die Umbauarbeiten begonnen, nachdem der neue Mieter, die BTT GmbH, ein internationales Textilunternehmen mit europaweit rund 300 Läden, nach der Rücknahme von coronabedingten Reisebeschränkungen nun endlich sein Ladenbauteam nach Deutschland bringen konnte. Die Eröffnung sollte zeitnah erfolgen können, wie Hill erklärt.



Butlers zieht in die Wenzelgasse

Das Kölner Handelsunternehmen Butlers ist seit dem 1. Juli in der Wenzelgasse 24-26 auf 640 m² ansässig. Das neue Ladenlokal in Bonn, das ehemals durch Robert Ley genutzt wurde, wurde nach umfangreichen Sanierungsarbeiten jetzt an Butlers übergeben. Vermieter der Flächen in Bonn ist eine Privatperson. Mieter und Vermieter wurden durch CBRE beraten. „Diese Vermietung ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich der Einzelhandel in attraktiven Lagen – wie hier in der Wenzelgasse in Bonn – langsam wieder erholt“, sagt Thomas Nandzik, Head of Retail South West bei CBRE.



Ista Deutschland mietet mit neuem Standort

Neben den Anmietungen im Retailsegment wurden in der Bonner City auch weitere Bürovermietungen gemeldet. Die Ista Deutschland GmbH wird ihre Niederlassung aus dem Bonner Süden in die Soenneckenstraße 10-12 im Bonner Norden verlegen. Zum 01.09.2020 werden die rund 90 Mitarbeiter eine insgesamt 1.400 m² große Neubaubürofläche beziehen.



Das Projekt wird durch den Wiesbadener Projektentwickler Christian Deharde entwickelt und ist zum Halbjahr 2020 fertiggestellt worden. Neben der Barmer GEK und der Bonnfinanz AG konnte nun mit der Ista Deutschland GmbH ein weiterer, namhafter Nutzer gefunden. Die Gewerbespezialisten von Larbig & Mortag Immobilien sind exklusiv mit der Vermarktung beauftragt. Mit der Vermietung an die Ista konnte nun die Vollvermietung der insgesamt ca. 6.200 m² großen Neubauentwicklung erzielt werden.



Interhyp AG mietet neue Büroflächen

Während Ista in den Bonner Norden zieht, verläßt die auf Vermittlung von Baufinanzierungen spezialisierte Interhyp AG ihren Standort dort und bezieht Ende dieses Jahres eine ca. 570 m² große Bürofläche am Bonner Bogen. Das Kölner Büro der BNP Paribas Real Estate GmbH war für die Anmietung in der Liegenschaft Rheinwerkallee 2-6/ Joseph-Schumpeter Allee 1 auf Mieterseite beratend tätig. Die Udelhofen Immobilien GmbH war für die in Frankfurt ansässige Eigentümerin tätig.



Zentralverband Gartenbau bleibt in Bonn

Der Zentralverband Gartenbau e.V. hat einen Mietvertrag über 430 m² an der Servatiusstraße in Bonn-Friesdorf unterzeichnet. Gemeinsam mit dem Verband der berufsständischen Vertretung der Gärtner wird die Agentur „Das Grüne Medienhaus“ die Büroräume nutzen. Mit ausschlaggebend für die Entscheidung für die Räume am Rande des Bonner Bundesviertels war neben der zweckmäßigen Aufteilung der Etage die ausgezeichnete Anbindung an den ÖPNV, wie Robin Lammerz von der R.D. Limbach Immobilien KG, die den Verband bei der Anmietung betreute, erklärt. Die Vermieterseite wurde von Dengler Immobilien Consulting e.K vertreten