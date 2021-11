Videoproduktionsfirma Mynd verlegt Frankfurter Sitz

Die auf die Produktion von Unternehmensvideos spezialisierte Mynd GmbH suchte für ihren Frankfurter Sitz im Rahmen einer Standortoptimierung neue Büroflächen. Aengevelt betreute das Unternehmen umfassend bei der Suche und vermittelte einen Büromietvertrag über rd. 400 m² in einem Büroobjekt auf der Hanauer Landstraße. Mietbeginn ist Ende 2021. Das Unternehmen verlegt dann seinen Sitz innerhalb des Frankfurter Stadtteils Ostend hierher.

.

„Mynd suchte einen modernen, gut angebundenen Standort in der Nähe des bisherigen Unternehmenssitzes. Hierzu haben wir dem Unternehmen das komplette in Frage kommende und im Teilmarkt verfügbare Angebot transparent vorgestellt. Dabei überzeugte der von uns vermittelte Fläche in mehrerlei Hinsicht: Zum einen handelt es sich um top-moderne Büroflächen mit effizienten Zuschnitten, die exakt zum Anforderungsprofil des Unternehmens passen und ideal für die Betriebsabläufe geeignet sind. Zum anderen überzeugten die guten Verkehrsanbindungen u.a. an das Autobahnnetz und den ÖPNV“, erläutert Michael Scherer von Aengevelt Frankfurt.