Vicus vermietet im „Aero49“ in Hallbergmoos an BDP International

Die Vicus Group AG verzeichnet im Büroensemble „Aero49“ in Hallbergmoos einen weiteren Vermietungserfolg. Mit der BDP International GmbH zieht nun ein weiteres bonitätsstarkes Unternehmen mit Fokus Logistik als Neumieter in den renommierten Bürokomplex zwischen Ludwig- und Zeppelinstraße.

.

Die BDP International GmbH koordiniert seit über 50 Jahren internationale Logistikprozesse. Zu dem flächendeckenden Netzwerk des global agierenden Unternehmens gehören Niederlassungen in Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf. Zu Beginn 2018 wird nun auch München/Hallbergmoos Teil des Logistiknetzwerks sein.



Die Vermittlung der BDP International GmbH an die Vicus Group AG wurde durch Cushman & Wakefield initiiert. Mit der Mietvertragsunterzeichnung im letzten Monat wurde der Vermietungsstand des Gesamtobjekts „Aero49“ auf 92 % angehoben. Aufgrund der hervorragenden Infrastruktur im Munich Airport Business Park und der direkten Autobahnanbindung ist der Projektentwickler optimistisch, in Kürze eine Vollvermietung des modernen Gebäudekomplexes zu erreichen.