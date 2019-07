Vicus vermietet 12.000 m² im Elbtal-Office Radebeul

Dresdner Straße 78-82

©

Die Leipziger Vicus Group AG konnte hat den Freistaat Sachsen als Ankermieter für den erst kürzlich erworbenen, großflächigen Bürokomplex in Radebeul nahe Dresden realisieren, wobei das Land 12.000 m² BGF langfristig anmietet.

.

Das Elbtal-Office Radebeul in der Dresdner Straße 78-82 besticht aufgrund der direkten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie den Anschluss an die Autobahn A 4 vor allem durch seine ideale Lage und hervorragende Erreichbarkeit. Zudem profitieren Mieter von den großvolumigen, zusammenhängenden Büroflächen von insgesamt 35.000 m² BGF.



Mit der Unterzeichnung des Mietvertrages durch das Land Sachsen ging der Investor einen wichtigen Schritt in Richtung Vollvermietung, die das Leipziger Immobilienunternehmen bis Ende des Jahres anstrebt. „Aktuell führen wir bereits weitere, vielversprechende Verhandlungen mit potentiellen Mietern.“ erklärt der Vorstandsvorsitzende der Vicus Group Michael Klemmer.