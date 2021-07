Vicus verkauft Kohlrabizirkus an die Stadt Leipzig für 11,5 Mio.

Die Tinte unter dem Kaufvertrag ist trocken: Gestern unterzeichneten die Vicus Group AG und die Stadt Leipzig die Verträge. Damit folgt die Stadt dem Votum des Stadtrates vom vergangenen Mittwoch zum Ankauf der Liegenschaft, um diese perspektivisch als Sport-, Kultur- und Freizeitstätte zu sichern [wir berichteten]. Der Ankauf kostet 11,5 Mio. Euro.

.