Vicus und GVV verkaufen im Herzen von Halle

Die Vicus Group AG und GVV (Göpel Vermögensverwaltung GmbH) haben das mehrgeschossige Wohn-, Büro- und Geschäftshaus in der belebten Großen Ulrichstraße 19-21 in der Innenstadt von Halle an ein Schweizer Family Office veräußert. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das gemischt genutzte Objekt befindet sich inmitten einer der Haupteinkaufsstraßen Halles, der Großen Ulrichstraße. Diese verbindet den Marktplatz mit der nördlichen Innenstadt des sachsen-anhaltinischen Oberzentrums. Das gesamte Objekt hat eine gründerzeitliche Fassade und ist durch die innenstädtische Lage gute an den ÖPNV angebunden. Nicht zuletzt ist es der ansprechende und stabile Mietermix auf einer Gesamtmietfläche von 5.600 m² mit Ankermietern wie z.B. Reno und Invoco, der das Objekt zu einem nachhaltigen und renditestarken Investment macht.