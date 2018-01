Frankfurt: Vicus reicht Bürokomplex Connwest weiter

Jetzt ist der Deal in trockenen Tüchern, allerdings nicht mit der Publity AG: Die Leipziger Vicus AG hat den Bürokomplex Connwest in Frankfurter Westen an eine internationale Investorengruppe verkauft. Im Sommer letzten Jahres hatte die Publity AG den Kauf des ehemaligen Telekom-Bürogebäudes bereits vorschnell gemeldet, der Deal platzte aber und das Gebäude blieb im Bestand von Vicus. Damals hatte die Immobilie einen Leerstand von 50%, zuletzt hieß es auf der Vicus Webseite die Vermietungsquote konnte auf 64 % gesteigert werden und die WALT läge bei 5,8 Jahre, ob dies auch der aktuelle Stand ist, ist unklar, denn sowohl über den Kaufpreis als auch über andere Details haben die neuen Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

.

Das 1995 für die Deutsche Telekom erbaute Bürohaus Westerbachstraße 110 im Stadtteil Rödelheim verfügt über eine vermietbare Fläche von 13.034 m², davon 11.800 m² Bürofläche sowie über weitere Gastronomie- und Lagerflächen. Die Vicus Group übernahm den Komplex im Februar 2016 mit einem Leerstand von 50% [Vicus investiert erstmals in Frankfurt], und dann tat sich erst einmal längere Zeit nichts und jetzt heißt es: „Insbesondere die aufstrebende Mikrolage, die hohe Flächeneffizienz sowie die hervorragende Gebäudequalität zeichnen laut der Leipziger die Immobilie als attraktives Vermietungsobjekt aus“, so Vicus. Daher konnte das Unternehmen im Rahmen seines aktives Vermietungsmanagement bereits einen der größten deutschen Anbieter ganztägiger ambulanter Rehabilitation langfristig für diesen Standort gewinnen. Ab Juli 2018 wird die ZAR Nanz Medico GmbH & Co. KG das Objekt als Hauptmieter beziehen, zur konkreten Größenordnung der angemieteten Fläche werden aber keine Angaben gemacht. Die Planungen und Vorbereitungen für das neue ZAR Frankfurt laufen bereits auf Hochtouren. Aus Sicht des Investors ist durch die Anmietung aber der Grundstein für einen möglichen Ausbau der Liegenschaft als medizinisches Versorgungszentrum gelegt. Durch die aktuelle multi-tenant Mieterstruktur sowie die flexibel teilbaren vakanten Gewerbeflächen sind allerdings auch weitere Entwicklungsszenarien für diese Immobilie denkbar. Zu den aktuellen Büromietern gehören u.a. das Bauunternehmen BAM Deutschland, die BIMA, die dort für das Informationstechnikzentrum Bund angemietet hat, sowie die ASG Hotelmanagement.