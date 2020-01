Die Vicus Group AG hat gemeinsam mit der Göpel Vermögensverwaltung GmbH das Business Center „Aero 49“ in Hallbergmoos in einem Off-Market-Deal an eine Gesellschaft der Diok RealEstate AG verkauft. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Diok hatte den Deal vor den Tor

[…]