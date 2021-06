Vicus verkauft Arnold Galerie in Schorndorf

Arnold-Galerie, Arnoldstraße 5, Schorndorf bei Stuttgart

Die Vicus Group hat die Arnold Galerie in Schorndorf, einem Nahversorgungs- und Dienstleistungszentrum in der Region Stuttgart, an ein norddeutsches Family-Office verkauft. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Leipziger hatten die Immobilie Anfang 2019 von Värde und Accom übernommen [wir berichteten].

Die Arnold -Galerie liegt in der Karlstraße 13-17, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und der historischen Altstadt. Das Ensemble besteht aus vier Gebäudeteilen. Der erste Bauteil entstand im Jahr 1990; seine Sanierung erfolgte im Zuge der drei weiteren Neubauten im Jahr 2003. Seitdem verfügt das Objekt über eine überirdische Parkgarage mit insgesamt 310 Stellplätzen , verteilt auf vier Ebenen. Das Objekt besticht insbesondere durch seinen hochwertigen Mietermix aus namhaften Filialisten, Einzelhändlern des täglichen Bedarfs und gewerblichen Top-Mietern wie der Stadt Schorndorf. Die Landeshauptstadt Stuttgart ist durch den nahegelegenen S-Bahnhof sowie den direkten Anschluss an die Bundesstraße B14 schnell erreichbar.



Während der Haltedauer erzielte Vicus die nahezu vollständige Vermietung der Liegenschaft und führte außerdem eine Komplettsanierung des Parkdecks durch. So konnte die durch das Leipziger Immobilienunternehmen geplante Entwicklung gänzlich umgesetzt werden. Der Käufer wird die Immobilie in seinen Bestand übernehmen und das Management des Objekts fortführen.



Die Transaktion wurde von der Paulick Immobilien Consulting GmbH, einem Kooperationspartner der Leipziger Volksbank eG, vermittelt.