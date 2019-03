Vicus reicht Lindner Hotel Leipzig weiter

Das erst Ende letzten Jahres durch die Vicus Group erworbene Lindner Hotel in Leipzig [wir berichteten] wechselt erneut den Besitzer. Der Leipziger Investor hatte das im Villenviertel Leutzsch gelegene Hotel mit seinen 198 Zimmern ursprünglich mit dem Ziel der Eingliederung in die eigene Hotelkette erworben. Aufgrund des anschließenden, kurzfristig umgesetzten Erwerbs des Hotels Fürstenhof in Leipzig im vierten Quartal 2018 [wir berichteten], hat sich Vicus nun aber zum Verkauf entschieden. Wie Lindner Hotels & Resorts mitteilt, wird der Betrieb nahtlos ab dem 1. Juni als Seminaris Hotel fortgeführt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Die neue Betreibergesellschaft wird im Zuge des Verkaufs der Liegenschaft in der Hans-Driesch-Straße 27 neue Pächterin. Als Bestandteil des Verkaufsvertrages wurde mit der Lindner Hotels AG als bisherige Betreiberin vereinbart, den Pachtvertrag zum 31.05.2019 zu kündigen. Zu dem Zeitpunkt wird das Management des Lindner Hotel Leipzig an den neuen Betreiber Seminaris übergeben, der den Ausbau seiner Hotelgruppe vorantreiben möchte.