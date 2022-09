Vicus kauft Stadtteilzentrum Moritzhof in Leipzig

Die Vicus Group erwirbt den „Moritzhof“ im Neubau- und gewachsenen Siedlungsgebiet Leipzig-Lößnig von einer Fondsbeteiligung. Das Stadtteilzentrum fungiert als einziges Nahversorgungszentrum im gesamten Gebiet als zentraler Anlaufpunkt für Anwohner und Beschäftigte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

