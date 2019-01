Vicus kauft im Leipziger Wissenschaftspark

Die Vicus Group AG hat eine Gewerbeimmobilie mit Neubaupotential in der Permoserstraße 15 in Leipzig erworben. Verkäufer ist die Firma Bruker Daltonik, die das Büroensemble im Rahmen einer Sale & Lease-Back-Transaktion bereits in Teilen zurückgemietet hat. Das Investment-Team von Engel & Völkers Commercial in Leipzig hat den strukturierten Verkauf der Liegenschaft im Wissenschaftspark Leipzig begleitet. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Der Wissenschaftspark Leipzig ist der Top-Standort für Forschung und Lehre in der sächsischen Metropole. Das Objekt befindet sich in bester Gesellschaft mit renommierten Namen wie dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V. sowie zahlreichen Bildungs- und Forschungseinrichtungen der Universität Leipzig.



Die Immobilie besteht aus zwei modern gestalteten Bürogebäuden und einem gemischt genutzten Gebäude mit Park-, Büro- und Produktionsflächen. Die vermietbare Fläche beträgt insgesamt ca. 10.400 m². Das ca. 18.300 m² große Grundstück ist nur teilweise bebaut. Der Flächennutzungsplan weist das Grundstück als Sondernutzungsfläche für „Forschung und Lehre“ aus. Die unbebauten Grundstücksflächen verfügen über ein Neubaupotential von bis zu 15.000 m² BGF und sind die letzten Nachverdichtungsflächen im Wissenschaftspark Leipzig.