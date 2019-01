Vicus kauft Arnold Galerie von Värde und Accom

Die Vicus Group AG hat die Arnold Galerie in Schorndorf, einem Mittelzentrum in der Region Stuttgart, erworben. Verkäufer sind der Investmentmanager Värde Partners und Accom Immobilien, die die Immobilie im Rahmen eines Portfolio-Deals 2016 erworben hat [wir berichteten]. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

