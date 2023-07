Vicus holt sich Gohlis Arkaden von S Immo zurück

Die Vicus Group aus Leipzig hat die Gohlis Arkaden von der S Immo zurückgekauft. Der Kaufpreis für das etablierte Stadtteilzentrum im Norden der Sachsenmetropole, das nun eine deutlich verbesserte Vermietungssituation bietet, bewegt sich im mittleren zweistelligen Millionenbereich - über den genauen Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

