Vicus Group reicht Weimarischen Hof in Jena weiter

Nach einer Haltedauer von über drei Jahren hat die in Leipzig ansässige Vicus Group das Objekt „Weimarischer Hof“ in Jena im Rahmen eines Share Deals an eine Tochtergesellschaft der Sivg Saale Immobilienverwaltung GmbH veräußert. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde durch Von Poll Commercial Leipzig vermittelt.

Vicus hatte die Immobilie im März 2018 erworben [wir berichteten] und im Anschluss umfangreich modernisiert. Die Immobilie befindet sich am Standort „Unterm Markt 4“ inmitten des Jenaer Stadtzentrums, wodurch sie durch ihre hervorragende Sichtbarkeit und Erreichbarkeit punktet. Auf 4.638 m² auf vier Etagen verteilen sich 30 Wohnungen und großzügige Gewerbeflächen. Der namhafte Mieter Müller Drogerie (MH Müller Handels GmbH) profitiert, neben anderen gewerblichen Mietern, von der stark frequentierten Lage.