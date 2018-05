Vicus Group kauft Gewerbeimmobilie mit erheblichem Neubaupotential in Leipzig

Die in Leipzig ansässige Vicus Group AG hat ein gewerbliches Bestandsobjekt im Leipziger Stadtteil „Zentrum-Süd“ von einer privaten Eigentümergesellschaft erworben. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Das Gewerbeobjekt wurde auf einem ca. 950 m² großen Grundstück erbaut und verfügt über drei Vollgeschosse und ein Untergeschoss. Zum Objekt gehören zudem die beiden Nachbargrundstücke mit einer Gesamtgrundstücksgröße von ca. 1.920 m². Die Gesamtnutzfläche des Gewerbes von ca. 1.476 m² wird von 2 Mietern genutzt.

.

Die Anfang der 90er Jahre erbaute Immobilie befindet sich in hervorragender Lage unmittelbar zum Naherholungsgebiet „Clara-Zetkin-Park“ sowie fußläufig entfernt zum Stadtzentrum in der Telemannstraße 6. Die freistehende Liegenschaft fügt sie sich bestens in die offene Umgebungsbebauung ein. Das vollvermietete Objekt wird hauptsächlich als radiologisches Zentrum genutzt und ist an Helios sowie eine Anwaltskanzlei langfristig vermietet. Mit dem Kauf wurden ebenso Grundstücksanteile mit hohem Entwicklungspotential erworben, wobei das vakante Bauland mehrere Entwicklungsszenarien am Standort bietet.



Die Vicus Group AG plant für 2018 ein Gesamttransaktionsvolumen von 500 Mio. Euro. Gesucht werden Gewerbeimmobilien in den TOP 8 Standorten in Deutschland mit Einzel-Transaktionen zwischen 10 und 40 Mio. Euro sowie Portfolio-Transaktionen bis 100 Mio. Euro.