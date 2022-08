Vicus erwirbt Drackendorf-Center in Jena

Die Vicus Group AG erwirbt das Drackendorf-Center in Jena von einem nicht näher genannten großen institutionellen Investor. Das Stadtteilzentrum mit einer Gesamtmietfläche von rund 11.000 m² setzt seinen Fokus auf gesundheitsnahe Dienstleistungen und verfügt zudem über Wohn- und Büroflächen.

