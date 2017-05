Vicus erweitert München Portfolio

Die Vicus Group AG hat das IT-Zentrum „Hatrium“ in der Biberger Straße 93 in München-Unterhaching erworben. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Im Objekt stehen auf 4 Geschossen ca. 14.480 qm zusammenhängende und flexibel teilbare Mietfläche zur Verfügung. Das vollvermietete IT-Zentrum unterstreicht mit namhaften Mietern wie Intel und Infineon die hohe Qualität des Standortes. Die Immobilie befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Infineon Campus und in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt A8.



Ebenfalls in direkter Nachbarschaft soll bis 2019 die Europazentrale des Online- und Telekommunikationsanbieters Phicomm mit ca. 10.000 m² Büroflächen entstehen, welche die Bedeutung des IT-Clusters Unterhaching als Branchenmagnet untermauert. Vicus plant für 2017 ein Gesamttransaktionsvolumen von 550 Mio. Euro. Gesucht werden Gewerbeimmobilien in den Top 8 Standorten in Deutschland mit Einzel-Transaktionen zwischen 15 und 40 Mio. Euro sowie Portfolio-Transaktionen zwischen 20 und 100 Mio. Euro.