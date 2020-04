Vicus baut Leipzig-Bestand um 12.000 m² aus

Die Vicus Group AG hat ein aus zwei Büroobjekten bestehendes Gewerbeportfolio mit zusammen ca. 12.000 m² BGF in hervorragender Innenstadtlage Leipzigs von einem spanischen Family Office erworben. Über den marktgerechten Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die erworbenen Immobilien liegen in der Nordstraße und Humboldtstraße/Ecke Löhrstraße und sind an diverse namhafte Unternehmen vermietet. Laut des neuen Investors haben die Objekte aufgrund der nicht marktgerechten Miethöhen und kurzen Mietvertragsrestlaufzeiten umfangreiche Repositionierungspotentiale. Für beide Objekte gibt es bereits zahlreiche Anmietgesuche. Für die verfügbaren Flächen ist bis Jahresende die Vollvermietung auf Marktniveau angestrebt.



Das Objekt Nordstraße befindet sich vis-a-vis der derzeit im Bau befindlichen zukünftigen Zentrale der Sächsischen Aufbaubank (SAB) und in direkter Nachbarschaft des Westin Hotels sowie der Leipziger Niederlassung von Check24. Es verfügt über eine umfangreiche Anzahl an Stellplätzen und hocheffiziente Grundrisse. Das Multi-Tenant-Objekt soll schrittweise revitalisiert und an moderne Büroanforderungen angepasst werden.



Das Objekt Humboldtstraße/ Ecke Löhrstraße befindet sich direkt gegenüber des 65 Meter hohen Löhr´s Carree – der Zentrale der Leipziger Sparkasse. Es verfügt über eine Tiefgarage und ist sowohl als Multi-Tenant-Objekt als auch für einen Einzelnutzer ideal geeignet.