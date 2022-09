Victoria Gieseking folgt auf Clarissa Alfrink bei Avison Young

Victoria Gieseking

Die Marketing- und Kommunikationsexpertin Victoria Gieseking ist seit heute als Director Marketing & Communications für Avison Young tätig. Vom Standort Berlin aus wird sie die Außendarstellungsmaßnahmen für den deutschen Standort vorantreiben und tritt damit die Nachfolge von Clarissa Alfrink an.

Zuvor war Gieseking für die Wirtschaftskanzleien YPOG und Schnittker Möllmann Partners (SMP) als Head of Marketing & Business Development tätig. Weitere Stationen ihrer beruflichen Laufbahn absolvierte sie bei der Wirtschaftshochschule ESMT Berlin (European School of Management and Technology) sowie dem Rundfunkensemble RIAS Kammerchor.



„Wir freuen uns sehr, mit Victoria Gieseking eine ausgesprochene Marketing- und Kommunikationsexpertin bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit ihr und ihrem Team werden wir unsere Außendarstellung sowie die Kommunikation weiter professionalisieren. Damit stärken wir nicht nur die Visibilität der Marke Avison Young am deutschen Markt, sondern erleichtern unseren Kunden den Zugang zu unserer Expertise”, so Katharina Biermann, Geschäftsführerin von Avison Young Deutschland.