Victor Stoltenburg folgt auf Deka-Geschäftsführer Thomas Schmengler

Victor Stoltenburg

© Deka Immobilien

Victor Stoltenburg (50) ist mit Wirkung zum 1. September 2019 zum Geschäftsführer der Deka Immobilien GmbH und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Immobilien Investment GmbH bestellt worden. Damit leitet er künftig den gesamten An- und Verkauf der Deka Immobilien. Er übernimmt die Aufgaben von Thomas Schmengler, der, wie Anfang März mitgeteilt, Ende August in den Ruhestand wechseln wird [wir berichteten]. Die Bestellung ist vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin.

„Mit der Bestellung von Herrn Stoltenburg stellen wir eine reibungslose Nachfolge sicher. Er ist seit bereits zwei Jahren Stellvertreter von Herrn Schmengler und konnte sich damit sukzessive auf die neue Aufgabe vorbereiten. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm einen würdigen Nachfolger für Herrn Schmengler gefunden haben“, so Matthias Danne, Immobilienvorstand der DekaBank.



Victor Stoltenburg ist seit knapp 11 Jahren als Abteilungsleiter An- und Verkauf Deutschland bei der Deka Immobilien. Seit Juni 2017 ist er zudem stellvertretender Bereichsleiter. Der Volljurist war nach Abschluss seiner Ausbildung zunächst acht Jahre in diversen Unternehmen als Syndikus für Immobilienrecht tätig, bevor er ab dem Jahr 2005 in den Immobilien-gesellschaften der SEB und der Union Investment als Immobilien Investment Manager arbeitete.