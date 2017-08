VIB Vermögen vermietet 9.500 m² in Frankfurt

Die VIB Vermögen AG konnte für ihre Immobilie am Standort Kalbach in Frankfurt eine langfristige Anschlussvermietung abschließen. Nachdem die Logistikimmobilie in der Josef-Eicher-Straße 13-15 zuvor an ein klassisches Logistikunternehmen vermietet war, gelang es der Gesellschaft nun, einen weltweit führenden Anbieter für Maschinenbauteile als Nachmieter zu gewinnen. Der künftige Mieter wird ab August eine Fläche von etwa 9.500 m² nutzen und dort sein Zentrallager für Deutschland aufbauen. Die Laufzeit des neuen Mietvertrags geht über 10 Jahre.

.