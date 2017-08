VIB Vermögen vermeldet viele Plus-Zeichen

Vor allem die höheren Mieteinnahmen aus Neuinvestitionen haben der VIB Vermögen AG ein erstes Halbjahr mit vielen Plus-Zeichen beschert. Das Konzernergebnis kletterte um 13,4 Prozent auf 21,8 Millionen Euro. Das FFO bilanzierte eine Steigerung von 14,4 Prozent und erreicht nunmehr 20,0 Millionen Euro.

.

Die betrieblichen Erträge des Unternehmens aus Neustadt an der Donau erreichten 41,2 Millionen Euro und rangierten damit 5,5 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte um 6,1 Prozent auf 32,1 Millionen Euro zulegen. Besser schnitt noch das Ergebnis vor Steuern (EBT) ab, das bei 23,0 Millionen lag (plus 15,4 Prozent).



Der unverwässerte NAV (Net Asset Value), der Wert aller Vermögenspositionen nach Abzug der Schulden, legte im Vergleich zu Ende 2016 um 4,8 % auf 492,8 Millionen Euro zu. Dementsprechend legte der NAV je Aktie um 4,8 %, von 17,05 auf 17,87 Euro je Aktie, zu.



Das VIB-Portfolio mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro verteilt sich auf rund 63 Prozent Logistik- und gut 30 Prozent Retail-Immobilien. Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG, bekräftigte die Strategie, gezielt über hochrentable Eigenentwicklungen wachsen zu wollen. „Wir freuen uns über die Ergebnisse und werten sie als Bestätigung unseres strategischen Ansatzes, vermehrt über hochrentable Eigenentwicklungen zu wachsen. Wir sehen im Markt unverändert ein hohes Interesse an attraktiven Gewerbeimmobilien. Vor diesem Hintergrund haben wir uns bereits frühzeitig attraktive Grundstücke für weitere Eigenentwicklungen gesichert“, so Pfandzelter.



Angesichts der gut laufenden Geschäfte, stimmten die Aktionäre einer Dividenden-Erhöhung auf der bereits Ende Juni erfolgten Hauptversammlung zu. Es werden knapp acht Prozent mehr gezahlt, was 0,55 Euro je Aktie entspricht (Vorjahr: 0,51 Euro je Aktie). Auf Basis des Aktienkurses vom 31. Dezember 2016 entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,8 Prozent. Für die insgesamt 27.579.779 dividendenberechtigten Aktien schüttet die Gesellschaft damit rund 15,2 Millionen Euro aus.