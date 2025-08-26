VIB Vermögen verkauft zwei Logistikobjekte in Regensburg

Die VIB Vermögen hat zwei Logistikimmobilien in Regensburg an einen europäischen Investor veräußert. Mit der Transaktion treibt das Unternehmen seine strategische Neuausrichtung hin zu Projektentwicklung und dem Halten moderner Objekte weiter voran.

.

„Wir treiben die Diversifizierungsstrategie und Neuausrichtung der VIB voran und schärfen die Ausrichtung unseres Portfolios weiter auf Projektentwicklung und Halten neuerer Objekte“, kommentiert Dirk Oehme, Sprecher des Vorstands der VIB Vermögen, die Transaktion. „Damit setzen wir den Umbau der VIB zu einem ausgewogen aufgestellten Bestandshalter von Gewerbeimmobilien mit den Schwerpunkten Logistik & Light Industrial sowie Büro in Deutschland und angrenzenden Ländern fort.“



Die Verkäufe umfassen ein voll vermietetes Single-Tenant-Objekt in Regensburg, Rathenaustraße 3, aus dem Baujahr 2006 mit einer Grundstücksgröße von 27.237 m² und einer Mietfläche von 10.250 m² sowie ein Multi-Tenant-Objekt in Regensburg, an der Irler Höhe 40–42, aus den Baujahren 1978 sowie 1984–1989 mit einer Grundstücksgröße von 20.254 m² und einer Mietfläche von 9.405 m².



Das Closing hat Mitte August 2025 stattgefunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.