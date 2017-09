VIB Vermögen verkauft für 10 Mio. Euro

Die VIB Vermögen AG hat die aktuell hohen Verkaufspreise im Immobiliensektor genutzt und ihr Portfolio durch die Veräußerung von zwei Bestandsimmobilien im süddeutschen Raum für ca. 10 Mio. Euro optimiert. „Durch die Erträge stärken wir die Eigenfinanzierungskraft und schaffen zusätzlichen Spielraum für neue Investitionen und Entwicklungen,“ so Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.

.

Bei den beiden Objekten handelt es sich zum einen um ein Objekt mit gemischter gewerblicher Nutzung in Neuburg an der Donau mit einer Gesamtnutzfläche von rund 3.900 m² und zum anderen um eine Einzelhandelsimmobilie in Memmingen mit etwa 9.300 m² Gesamtnutzfläche. Beide Objekte zusammen generierten etwa 0,7 Prozent der Nettomieterlöse des Immobilienportfolios der VIB Gruppe. Die Verkaufserlöse liegen über den Buchwerten und betragen insgesamt ca. 10 Mio. Euro.