VIB Vermögen stellt höhere Dividende in Aussicht

Die VIB Vermögen AG vermeldet ein respektables Ergebnis und stellt eine erhöhte Dividende in Aussicht. Nach inzwischen verifizierten Bilanz-Zahlen kletterte der Konzernumsatz um 5,9 Prozent von 75,1 auf 79,5 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 7,1 Prozent auf 61,1 Millionen Euro zu. Das Konzernergebnis verbuchte mit 49,4 Millionen Euro einen Zuwachs von 12,2 Prozent. Nach Angaben der Neuburger waren vor allem die höheren Mieteinnahmen aus Neuinvestitionen für die positiven Effekte verantwortlich. Die Dividende soll aktuell auf 0,55 Euro je Aktie steigen - dies entspricht einem Zuschlag von vier Cent.

„Die Stärke unseres Geschäftsmodells und das daraus resultierende nachhaltige Wachstum unseres Unternehmens spiegelt sich auch in den jüngsten Beispielen unserer Portfolioentwicklungen wider. So zeigen wir erneut durch den Ausbau unseres Bestandsobjektes im Grundig-Gewerbepark und durch die termingerechte Fertigstellung zweier Projektentwicklungen im Interpark unsere Kompetenz im Bereich Projektentwicklungen“, so Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.



Für das laufende Jahr kalkuliert VIB mit betrieblichen Erträgen von 81,5 bis 85,5 Millionen Euro. Das Ebit soll einen Wert zwischen 61,5 und 64,5 Millionen Euro erreichen und auch der operative Zufluss (FFO) wird mit 37,0 bis 39,5 Millionen Euro höher veranschlagt als im Vorjahr.