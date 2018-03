VIB Vermögen mit deutlichem Ergebnisanstieg in 2017

Die VIB Vermögen AG hat das Geschäftsjahr 2017 gemäß den vorläufigen IFRS-Konzernzahlen erfolgreich abgeschlossen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 5,0 % auf 83,6 Mio. Euro (Vorjahr: 79,5 Mio. Euro), insbesondere durch die Steigerung der Mieteinnahmen aufgrund von Neuinvestitionen und Mietindexierungen. Die positiven Wertänderungen der Investment Properties, lagen im Berichtsjahr bei 17,4 Mio. Euro (Vorjahr: 18,0 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Investment Properties erhöhten sich auf 13,8 Mio. Euro (Vorjahr: 13,3 Mio. Euro). Der Personalaufwand in der Berichtsperiode verringerte sich auf 3,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,8 Mio. Euro). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen auf 1,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro).

.

Starkes Ergebniswachstum

Insgesamt wuchs das um Bewertungseffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 5,5 % auf 64,4 Mio. Euro (Vorjahr: 61,1 Mio. Euro). Der Zinsaufwand reduzierte sich aufgrund einer geringeren Gesamtverschuldung und günstigerer Finanzierungskonditionen signifikant von 20,4 Mio. Euro um 3,0 Mio. Euro bzw. 14,8 % auf 17,4 Mio. Euro.



Bereinigt um Bewertungseffekte stieg das Ergebnis vor Steuern (EBT) deutlich um 15,4 % auf 47,1 Mio. Euro (Vorjahr: 40,8 Mio. Euro). Das Konzernergebnis verbesserte sich um 9,2 % auf 53,9 Mio. Euro (Vorjahr: 49,4 Mio. Euro). Bezogen auf die Anzahl der Aktien entspricht dies einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie um 9,2 % auf 1,87 Euro (Vorjahr: 1,71 Euro).



„Mit unserem Fokus auf Eigenentwicklungen sehen wir auch in Zukunft weiteres Potential für Wachstum und steigende Profitabilität“, sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. „Zugleich arbeiten wir kontinuierlich am Ausbau unserer Grundstückspipeline für zukünftige Projekte und prüfen auch den gezielten Erwerb chancenreicher Objekte“, so Pfandzelter weiter.



Zum Ende des Geschäftsjahres 2017 wuchs das Eigenkapital um 39,8 Mio. Euro auf 483,4 Mio. Euro (31.12.2016: 443,5 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote stieg binnen Jahresfrist um 2,2 Prozentpunkte auf 41,9 % (31.12.2016: 39,7 %) und belegt die äußerst solide Finanzierungsstruktur des Unternehmens.



Portfoliokennzahlen verbessert

Der Substanzwert des Unternehmens, der sogenannte Net Asset Value (NAV), stieg zum Bilanzstichtag um 9,0 % auf 512,5 Mio. Euro (31.12.2016: 470,1 Mio. Euro). Bezogen auf die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöhte sich der Wert ebenfalls um 9,0 % auf 18,58 Euro je Aktie (31.12.2016: 17,05 Euro je Aktie). Die Funds from Operations (FFO), als Indikator für die operativen Mittelzuflüsse der Gesellschaft, verbesserten sich im Berichtsjahr deutlich um 15,2 % auf 1,49 Euro je Aktie, nach 1,30 Euro je Aktie im Vorjahr.



„Die Kombination aus dem operativen Wachstum in Verbindung mit deutlich gesunkenen Zinsaufwendungen mündet in einen starken FFO. Das bietet uns zum neunten Mal in Folge die Möglichkeit, der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende vorschlagen zu können. Dieses Jahr wollen wir die Dividende um 0,05 Euro bzw. 9,1 % auf 0,60 Euro je Aktie anheben“, so Holger Pilgenröther, Finanzvorstand der VIB Vermögen.



Weiteres Wachstum im Jahr 2018 erwartet

2018 steht weiter im Zeichen des Wachstums durch Eigenentwicklungen in Verbindung mit gezielten Zukäufen. Aktuell entstehen im Interpark bei Kösching und in Vaihingen/Enz moderne Logistikimmobilien, deren Fertigstellungen für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant ist. Darüberhinaus werden laufend interessante Kaufangebote für Immobilien und Grundstücke geprüft.



Prognose 2018

Insgesamt erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr ein weiteres Umsatzwachstum bei weiter steigender Profitabilität. Die Umsatzerlöse sollen auf einen Wert zwischen 85,0 und 89,0 Mio. Euro wachsen. Ferner geht das Unternehmen davon aus, dass das EBT zwischen 48,0 und 50,5 Mio. Euro liegen wird, ohne Bewertungseffekte und Sondereinflüsse. Auch der operative Mittelzufluss (FFO) soll mit 42,0 bis 44,5 Mio. Euro die Vorjahreswerte übersteigen.