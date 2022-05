VIB Vermögen: Marktwert des Portfolios steigt auf auf 2,3 Mrd. Euro

Die VIB Vermögen AG hat aufgrund der aktuellen Marktsituation die Bewertung ihres Immobilienportfolios zum Stichtag 1. April 2022 von einem externen international tätigen Gutachter aktualisieren lassen. Das vorläufige Ergebnis der Immobilienbewertung des Immobilienportfolios führt zu einem nicht bilanzwirksamen deutlich höheren Marktwert und zu einem entsprechend höheren Net Asset Value pro Aktie.

.

Nach aktuellem Stand geht der Vorstand auf Basis des vorläufigen Bewertungsergebnisses davon aus, dass sich der Marktwert des Immobilienportfolios unter Berücksichtigung der laufenden Projektentwicklungen zum 1. April 2022 voraussichtlich auf 2,3 Mrd. Euro erhöht (die zuletzt zum Stichtag 31.12.2021 durchgeführte Bewertung des Immobilienportfolios ergab noch einen Marktwert von 1,5 Mrd. Euro ohne Marktwerte der Projektentwicklungen). Der Vorstand erwartet, dass der Net Asset Value pro Aktie pro Forma auf Basis der zum 31. März 2022 berichteten Zahlen zum 1. April 2022 voraussichtlich rund 59 Euro betragen wird (Net Asset Value pro Aktie per 31.03.2022: 30,02 Euro). Das endgültige Gutachten und die daraus resultierende finale Bewertung des Immobilienportfolios werden voraussichtlich zum 30. Juni 2022 vorliegen.



In die Halbjahres-Konzernbilanz zum 30. Juni 2022 wird dieser Wert nicht einfließen, da die Gesellschaft im Zuge der Vereinheitlichung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im neuen Konzernverbund mit der DIC Asset AG ihre Bilanzierung zum 30. Juni 2022 auf fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß IAS 40 i.V.m IAS 16 umstellen wird.



Hierdurch werden keine Marktwertanpassungen des Immobilienportfolios mehr in der Bilanz und GuV erfasst. Der durch die Anpassung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode bilanzierte Wert des Immobilienportfolios zum 31. März 2022 beträgt pro forma 1,3 Mrd. Euro und weicht damit um rd. 0,2 Mrd. Euro von dem im Rahmen der Zwischenmitteilung Q1/2022 bilanzierten Wert i.H. v. 1,5 Mrd. Euro ab. Im Halbjahresbericht 2022 wird die VIB Vermögen AG erstmals die neue Bilanzierungs- und Bewertungsmethode mit entsprechend angepassten Vorjahreszahlen anwenden.