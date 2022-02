Die VIB Vermögen AG will sich nicht schlucken lassen: Die gestern von der DIC Asset AG veröffentlichte Angebotsunterlage in Bezug auf das unaufgeforderte öffentliche Teilerwerbsangebot lehnt das Unternehmen ab. DIC bietet einen Barkaufpreis pro VIB-Aktie von 51,00 Euro, was der Vorstand und Aufsichtsrat der VIB ablehnt.

[…]