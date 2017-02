VIB Vermögen investiert weiter in bayerischen Top-Logistikregionen

Die VIB Vermögen AG setzt auf Eigenentwicklungen in bayerischen Top-Logistikregionen und hat dazu jetzt zwei Grundstücke für rund 54.000 m² Logistikfläche in den Regionen Augsburg und Nürnberg erworben. „In einer Studie unter Führung von Bulwiengesa über Logistik und Immobilien 2016 wurde den Regionen Augsburg und Nürnberg eine hohe Attraktivität für Logistikplayer attestiert und als „Hidden Champions“ ein hohes Nachfragepotential unterstellt. Damit liegen wir mit den jüngsten Grundstückskäufen genau richtig, um durch Eigenentwicklungen weiteres Portfoliowachstum zu generieren“, erklärte Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.

VIB setzt auf Eigenentwicklungen

Neben den aktuellen Grundstücksankäufen prüft und sichert sich die VIB aktuell auch in anderen Regionen Bayerns weitere Grundstücke, wie etwa in Erding im Großraum München. Diese befinden sich laut Unternehmensangaben in unterschiedlichen Phasen der Baurechtsentwicklung.



Erst im Frühsommer 2016 hatte sich die VIB drei Grundstücke im Interpark bei Kösching nordöstlich von Ingolstadt gesichert, einem der bedeutendsten Gewerbeparks Süddeutschlands. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie setzt die Gesellschaft verstärkt auf Eigenentwicklungen, daher wurde die Bauphase in Kösching im Herbst 2016 eingeleitet. In einem ersten Projekt entsteht eine vermietbare Fläche von rund 21.000 ², ein weiteres Objekt mit einer Fläche von rund 7.000 m² entsteht ebenfalls am Standort Kösching [VIB Vermögen baut Portfolio um drei Logistikimmobilien aus].



Neben diesen Eigenentwicklungen hatte die VIB im September eine weitere Logistikimmobilie in unmittelbarer Nähe des Innovationsparks Wackersdorf nahe der tschechischen Grenze erworben. Das Objekt mit einer Nutzfläche von 9.880 m² ist für 10 Jahre an ein bonitätsstarkes Unternehmen aus dem Automotivbereich vermietet. Ein weiterer Zukauf in Bayern wurde im Oktober getätigt. Bei der Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von rund 30.200 m² handelt es sich um ein von der Firma Adidas genutztes Logistikzentrum. Für die Immobilie in Uffenheim südlich von Würzburg wurden 21,9 Millionen Euro investiert [VIB Vermögen kauft neue Logistikimmobilie für 21,9 Mio. Euro].



Neue Grundstücke für weitere Projektentwicklungen

Aktuell hat die VIB Vermögen jetzt weitere 105.500 m² Grundstücksfläche in Bayern erworben, um weitere Logistikneubauten zu errichten und damit seine Logistikkompetenz zu erweitern. In Gersthofen in der Nähe Augsburgs kaufte das Unternehmen ein Grundstück mit einer Fläche von circa 38.500 m². Das multifunktionale Nutzungskonzept sieht eine potentielle Nutzfläche von rund 24.000 m² vor. Das Grundstück verfügt über eine gute Infrastruktur durch die Anbindung an die A8 sowie zu den Bundesstraßen 2 und 17.



Das zweite jetzt gekaufte Grundstück liegt in Schwarzenbruck, in direkter Nähe zu Nürnberg. Auf einer Grundstücksfläche von etwa 67.000 m² sind vermietbare Logistikflächen mit circa 30.000 m² projektiert, die individuell in Abschnitte von 5.000 bis 10.000 m² aufteilbar sind. Beide Grundstücke, für die bereits Baurecht besteht, befinden sich derzeit in der weiteren Vermarktung. Nach entsprechender Vorvermietung soll die Realisierung kurzfristig erfolgen.