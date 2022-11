VIB Vermögen beschließt Kapitalerhöhung

VIB Vermögen AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsauschluss gegen Sacheinlage in Höhe von 4,87 Mio. Euro zum Erwerb eines Immobilienlogistikportfolios und von Immobilienmanagementgesellschaften in Höhe eines Wertes von insgesamt 99 Mio. Euro von der DIC Asset-Gruppe.

Die VIB Vermögen AG wird eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von 4.872.61 Euro durch Ausgabe von 4.872.761 neuen Stückaktien im Rahmen der Ausnutzung von genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre durchführen. Das Kapital wird das Unternehmen zum Erwerb eines angebotenen Logistikgesamtpakets in Höhe von 99 Mio. Euro von der DIC Asset-Gruppe (DIC Asset AG bzw. deren Tochtergesellschaften) verwenden. Der Ankauf besteht aus einem Logistikimmobilienportfolio in Höhe eines Wertes von ca. 56 Mio. Euro sowie zweier Managementgesellschaften in Höhe eines Wertes von ca. 43 Mio. Euro, die das Management von Immobilien für fremde Dritte im Logistikbereich durchführen.



Zur Übernahme der neuen Aktien wurden Gesellschaften der DIC Asset-Gruppe zugelassen mit der Verpflichtung, die entsprechenden Beteiligungen an Immobiliengesellschaften bzw. das Eigentum an zwei Immobilien sowie die Beteiligungen an den Managementgesellschaften einzubringen. Der Erwerb des Logistikportfolios bzw. der beiden Managementgesellschaften dient der nachhaltigen Stärkung des Wachstums der Gesellschaft als führende Immobilien-AG für Logistikimmobilien sowie der Erweiterung des Geschäftsmodells der VIB Vermögen AG um das liquiditätsstarke Management von Immobilien für fremde Dritte im Logistikbereich.