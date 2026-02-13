Cookie Fehler:

Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.

Immobilien-Nachrichten » Wirtschaft
   
    Drucken Drucken  Diesen Artikel zu den Favoriten hinzufügen Favoriten

88,55 % vertreten

VIB Vermögen: Außerordentliche HV stimmt Beschlussvorschlägen zu

Die außerordentliche Hauptversammlung der VIB Vermögen AG, die gestern virtuell stattfand, hat den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrats und Vorstands mit großen Mehrheiten zugestimmt. Insgesamt waren dabei 88,55 % des stimmberechtigten Grundkapitals der VIB vertreten.

.

Unter Tagesordnungspunkt 1 wurde dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien und der VIB Vermögen AG zugestimmt. Unter Tagesordnungspunkt 2 wurde die Verkleinerung des Aufsichtsrats und eine entsprechende Satzungsänderung beschlossen.