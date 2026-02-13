88,55 % vertreten
VIB Vermögen: Außerordentliche HV stimmt Beschlussvorschlägen zu
Die außerordentliche Hauptversammlung der VIB Vermögen AG, die gestern virtuell stattfand, hat den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrats und Vorstands mit großen Mehrheiten zugestimmt. Insgesamt waren dabei 88,55 % des stimmberechtigten Grundkapitals der VIB vertreten.
Unter Tagesordnungspunkt 1 wurde dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien und der VIB Vermögen AG zugestimmt. Unter Tagesordnungspunkt 2 wurde die Verkleinerung des Aufsichtsrats und eine entsprechende Satzungsänderung beschlossen.