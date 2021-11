Die VIB Vermögen AG freut sich über eine erfolgreiche Anschlussvermietung in drei Objekten aus den Bereichen Einzelhandel und Logistik. Das Unternehmen hat Mietverträge in Objekten in Ingolstadt, Nürnberg und Regensburg über insgesamt 16.000 m² abgeschlossen.

Im Donau City Center in der Schille...

[…]