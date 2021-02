VIB vermietet Impfzentrum im DCC

Das zweite Impfzentrum in Ingolstadt wird im DonauCityCenter eingerichtet. Die Fläche kann der Stadt kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, ohne dass laufende Prozesse unterbrochen werden.

.

Die VIB Vermögen AG vermietet 2.200 m² in ihrem Objekt DonauCityCenter (DCC) in Ingolstadt an die Stadt für die Einrichtung eines Impfzentrums.



Aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage im Herzen Ingolstadts, der ausreichend vorhandenen Parkplätze und einer guten Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hat die Stadt Ingolstadt bei VIB angefragt, ob eine Nutzung des Objekts als Impfzentrum möglich ist. Der ebenerdige Zugang erleichtert zudem diese Nutzung. Nach einer sorgfältigen Prüfung des Standorts und der Flächen wurde letzte Woche der Mietvertrag unterzeichnet. Ursprünglich waren die Flächen zur Überplanung im Zuge eines Redevelopments vorgesehen, deshalb können sie für den befristeten Mietvertrag kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, ohne dass der laufende Planungs- und Genehmigungsprozess unterbrochen werden muss.



„Es ist eine glückliche Fügung, dass die Flächen im DCC frei geworden sind und so schnell ein zweites Impfzentrum möglich wurde. Die Zusammenarbeit mit der VIB gestaltete sich reibungslos und unbürokratisch“, freut sich Dr. Christian Scharpf, der Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Stadt Ingolstadt bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie durch die Vermietung der geeigneten Immobilie unterstützen können“, sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.