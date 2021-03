VIB mit erfolgreicher Anschlussvermietung für drei Objekte

Die VIB Vermögen AG hat Mietverträge für ihre Objekte in Baunatal, Haiming und Regensburg über insgesamt 62.000 m² verlängert.

.

Der Mietvertrag für die Logistikanlage in „Soldatenmais 5“ in Haiming mit einer vermietbaren Fläche von rund 38.500 m² konnte mit dem Mieter, einem mittelständischen Logistikunternehmen, um weitere zehn Jahre verlängert werden. Die Logistikimmobilie in der Hannoversche Straße 5 in Baunatal mit einer vermietbaren Hallen- und Bürofläche von rund 11.400 m² wurde ab dem 1. März 2021 für fünfeinhalb Jahre an ein Logistikunternehmen vermietet. In Regensburg konnte der Mietvertrag für die Logistikhalle in der Rathenaustraße 3 mit einer vermietbaren Fläche von rund 12.250 m² ebenfalls um weitere 18 Monate verlängert werden.



„Wir freuen uns sehr, dass unsere Vermarktungsaktivitäten trotz des Corona bedingt schwierigen Umfelds erfolgreich sind und sowohl Vertragsverlängerungen als auch Neuvermietungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten“, sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.