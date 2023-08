VHS wird nun doch in das Bürogebäude von Wöhr + Bauer in der Hospitalstraße 33 in Stuttgart ziehen. Im Jahr 2021 nahm die Stuttgarter Volkshochschule die Gespräche mit Wöhr + Bauer auf, da sie auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten war . Nun mussten die Verhandlungen jedoch abgebrochen werden,

[…]