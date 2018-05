VHS mietet neuen Standort in Mülheim an der Ruhr

Die Heinrich-Thöne-Volkshochschule in Mülheim an der Ruhr zieht um: Rund 2.000 m² Bürofläche mietete die Stadt in der Aktienstraße 23-53 nördlich der Innenstadt. Den Mietvertrag vermittelten die Essener Berater von BNP Paribas Real Estate. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant; Eigentümer ist ein Privatinvestor. Aufgrund der Schließung des Gebäudes an der Bergstraße wegen Brandschutzmängeln betreibt die VHS aktuell verschiedene Standorte im Stadtgebiet.

