VHS Frankfurt mietet 835 m² im Alvearium

Die Volkshochschule Frankfurt hat im Rahmen von Standort- und Flächenoptimierungen rund 835 m² Bürofläche im Alvearium in der Gräfstraße 97 angemietet. Vermieter der insgesamt rund 18.000 m² Mietfläche umfassenden Liegenschaft im Stadtteil Bockenheim ist die BG Alvearium GmbH. Aengevelt vermittelte den langfristigen Mietvertrag. Mietbeginn ist im Sommer 2026.

.

Die Volkshochschule Frankfurt, größte öffentlich geförderte Weiterbildungseinrichtung in Hessen, suchte für ihren Standort im Stadtteil Bockenheim deutlich größere Räumlichkeiten im direkten Umfeld. Mit dem Umzug verlegt sie ihren bisherigen Standort innerhalb des Stadtteils.



Nach Angaben von Aengevelt wurden moderne Unterrichts- und Schulungsflächen mit guter Infrastruktur, insbesondere hinsichtlich Verkehrs- und ÖPNV-Anbindung sowie Gastronomie und Nahversorgung, gesucht. Stephan Gödeke, Vermietungsexperte von Aengevelt Frankfurt, erklärt, das Alvearium erfülle diese Anforderungen „in idealer Weise“; die Flächen eigneten sich dank effizienter Grundrisse „optimal für den Schulungs- und Weiterbildungsbetrieb“.