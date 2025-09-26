Green-Campus auf 100.000 m²
VGP und Opel/Stellantis setzen Spatenstich für neue Zentrale in Rüsselsheim
Mit dem Spatenstich in Rüsselsheim startete VGP gemeinsam mit Vertretern von Stellantis, Opel und der Stadt den symbolischen ersten Spatenstich für den neuen Green-Campus - der künftigen Zentrale von Opel und Stellantis Germany auf 100.000 m².
„Wir freuen uns sehr, mit dem Spatenstich für den Green-Campus in Rüsselsheim gemeinsam mit Stellantis den Grundstein für einen hochmodernen und nachhaltigen Unternehmensstandort zu legen. Der neue Campus entsteht auf dem historischen Opel-Produktionsgelände und steht beispielhaft für unsere Philosophie, flexible, maßgeschneiderte Lösungen von höchster Qualität zu entwickeln, passgenau eingebettet in das bestehende Umfeld und ausgerichtet auf Klimaneutralität“, sagt VGP-CEO Jan Van Geet.
Auf einer Grundstücksfläche von ca. 100.000 m² entwickelt VGP für Stellantis den Green-Campus. Er umfasst ein Verwaltungsgebäude mit etwa 22.500 m², ein Forschungs- und Entwicklungsgebäude mit Designzentrum auf rund 28.800 m² sowie ein Parkhaus mit 54.800 m². Die Firmenzentrale von Opel Global und Stellantis Germany, die sich im Verwaltungsgebäude befindet, bietet hochmoderne Arbeitsplätze, die auf flexibles Arbeiten und gemeinschaftliche Zusammenarbeit ausgelegt sind.
Im Forschungs- und Entwicklungsgebäude sowie im Designzentrum werden zukünftig Prototypen und die neuesten Fahrzeugsdesigns entwickelt. Für den gesamten Campus wird mindestens die DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt, mit der besonders nachhaltige Gebäude ausgezeichnet werden. VGP legt einen besonderen Fokus auf die Einsparung von CO₂-Emissionen in der Konstruktion (embodied carbon). Zudem werden nachhaltige Baustoffe eingesetzt, um eine gute Innenraumatmosphäre zu gewährleisten. Die Energieversorgung erfolgt durch eine Photovoltaikanlage, die in ein Gründach integriert ist. Dieses leistet nicht nur einen Beitrag zur Artenvielfalt, sondern sorgt zugleich für ein angenehmes Mikroklima und trägt zur Kühlung des Gebäudes bei, die parallel über eine bodennahe Geothermieanlage gewährleistet wird.
Florian Huettl, CEO Opel & Vauxhall und Managing Director Stellantis Germany, betont: „Mit dem Spatenstich für den Green-Campus leisten wir einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland. Wir bauen hier und heute an unserem traditionsreichen Standort ein zukunftsorientiertes Zentrum für Innovation, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit VGP schaffen wir für die Mitarbeitenden von Opel und Stellantis Germany so ein modernes Umfeld und realisieren ein wegweisendes Projekt für die Zukunft von Opel und Stellantis.“
Auf die Bedeutung des Vorhabens für Rüsselsheim am Main geht Oberbürgermeister Patrick Burghardt ein: „Der Green-Campus ist ein starkes Bekenntnis zum Standort und zur nachhaltigen Entwicklung. Es zeigt, welches Potenzial in Rüsselsheim steckt: für bestehende und neue Arbeitsplätze, für Innovationen und für eine starke wirtschaftliche Zukunft.“ Aus stadtplanerischer Sicht bewertet auch Stadtbaurat Simon Valerius das Vorhaben positiv für die Stadtentwicklung: „Der Green-Campus zeigt, wie die gewerbliche städtebauliche Gestaltung von morgen aussehen kann – ressourcenschonend, architektonisch anspruchsvoll und mit einer deutlichen Aufwertung des westlichen Stadteingangs. Das Areal ist zugleich Initialzündung für die enorm großen Flächen, die VGP derzeit entwickelt.“
Im Herbst 2023 hat VGP an der Mainzer Straße und an der Bundesstraße 43 in Rüsselsheim rund 700.000 m² erworben [wir berichteten]. Die drei Grundstücke stellen das bislang größte Brownfield-Projekt des Unternehmens dar. Neben dem Bau des Green-Campus für Opel und Stellantis Germany entwickelt der Projektentwickler im VGP Park Rüsselsheim Lösungen für Industrieunternehmen sowie kleine und mittelständische Unternehmen mit hoher Wertschöpfung. Dafür laufen derzeit bereits weit fortgeschrittene Verhandlungen.