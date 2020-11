VGP NV und Allianz Real Estate haben einen 424 Mio. schweren Logistikimmobilien-Portfolio-Deal abgeschlossen. Dies teilten die beiden Unternehmen heute mit. Die beiden Transaktionen umfassen zusammen 19 Logistikgebäude in Deutschland (6), in Spanien (4), in der Tschechischen Republik (3), in den Niederlanden (2), in Italien (2), in Rumänien (1) sowie in…

[…]