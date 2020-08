VGP übergibt erstes Gebäude im VGP Park München

Der Projektentwickler VGP hat das erste Gebäude im VGP Park München zu Beginn des Monats an BMW übergeben. Laut VGP-Chef Jan Van Geet waren die Auswirkungen von Covid-19 für das Unternehmen bisher überschaubar. Alle Bautätigkeiten konnten zügig und in vollem Umfang wieder aufgenommen werden [wir berichteten]. Derzeit befinden sich bereits drei Gebäude und zwei Parkhäuser im Bau. Weitere Fertigstellungen sollen im November 2020 (ein Parkhaus) und bis Mitte 2021 (ein Gebäude; derzeit in Verhandlungen) erfolgen. Mit der Ausnahme eines Gebäudes sollen alle anderen bis November 2022 übergeben werden. Das letzte Gebäude soll Anfang 2026 übergeben werden.

.

VGP hatte sich aufgrund der Marktbedingungen im Frühjahr die Allianz Real Estate für das Projekt mit an Bord geholt. Es ist bereits das dritte JV der beiden Partner, im Gegensatz zu den beiden vorangehenden, die sich auf den Erwerb, der von VGP entwickelten und Ertrag generierenden Vermögenswerte konzentrierten, zielte das neue JV aber zunächst auf die Entwicklung des Business Parks ab [VGP holt sich wegen Marktbedingungen in München Allianz an Bord].



Nach der vollständigen Erschließung wird der Park aus fünf Logistikgebäuden, zwei freistehenden Parkhäusern und einem Bürogebäude mit einer Gesamtmietfläche von ca. 270.000 m² bestehen. Der Park ist an KraussMaffei Technologies und BMW vorvermietet [wir berichteten].