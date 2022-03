VGP spendet 3 Mio. Euro zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge

VGP NV hat eine Spende in Höhe von 3 Millionen Euro zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine in der Slowakei, Ungarn und Rumänien bekanntgegeben. Der Logistikimmobilienentwickler verurteilt die Verletzung des Völkerrechts und die Aggression der russischen Regierung gegenüber der Ukraine.

„Wir stehen fest hinter den Menschen in der Ukraine, von denen viele auf unseren Baustellen arbeiten und deren Familien und Häuser derzeit beschossen werden. Unsere Gedanken sind bei den unschuldigen Zivilisten und bei den Menschen und Familien in den Nachbarländern und auf der ganzen Welt, die von dieser Katastrophe betroffen sind", so das Unternehmen in einer Stellungnahme. Nach Angaben des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) sind bereits mehr als eine Million Menschen aus dem Land geflohen. Es wird erwartet, dass diese Zahl mit der weiteren Entwicklung noch steigen wird.



„VGP ist seit langem in den drei Nachbarländern der Ukraine - der Slowakei, Ungarn und Rumänien - aktiv. In Anbetracht der dringenden humanitären Bedürfnisse der Flüchtlinge aus der Ukraine haben wir beschlossen, eine Spende in Höhe von 3 Millionen Euro zu tätigen, die sich aus einem philanthropischen Beitrag in Höhe von jeweils 1 Million Euro pro Land zusammensetzt. Angesichts der raschen Entwicklung der Ereignisse vor Ort wird VGP die Mittel lokal in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Geschäftsführern der VGP Gruppe für ausgewählte, vom UNHCR anerkannte humanitäre Hilfsorganisationen einsetzen.“, so das Unternehmen.