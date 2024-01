VGP setzt Akzente in puncto Nachhaltigkeit

Die VGP-Gruppe geht zwei wichtige Schritte in Richtung Nachhaltigkeit: Als erstes Immobilienunternehmen in Deutschland erhält sie den Status eines regulierten Energieversorgers und nimmt zudem im VGP Park Magdeburg-Sülzetal eines der größten Solardächer Deutschlands in Betrieb.

.

Der VGP-Vorstandsvorsitzende Jan Van Geet hat die Anlage auf dem Dach von Gebäude C im Beisein von Prof. Dr. Armin Willingmann, dem stellvertretenden Ministerpräsident des Landes Sachen-Anhalt und Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, offiziell eingeweiht. Das Solardach hat eine Solarstromleistung von 10,27 MWp und ist die zweitgrößte PV-Einzel-Dachanlage Deutschlands. Nach vollständiger Installation und Inbetriebnahme werden allein die PV-Anlagen im VGP Park Magdeburg-Sülzetal insgesamt über eine installierte Gesamtkapazität von 26,11 MWp verfügen. Dies entspricht einer Jahresproduktion von 24 GWh, womit beispielsweise der Jahresverbrauch von mehr als 6800 Haushalten gedeckt werden könnte.



„Im Osten geht die Sonne auf – und in Sachsen-Anhalt wird sie immer stärker genutzt. Ich freue mich, dass VGP auch an seinem Standort Magdeburg in die Erzeugung von grünem Strom investiert und wir heute Sachsen-Anhalts größtes Solardach in Betrieb nehmen können“, betonte Sachsen-Anhalts Energieminister Prof. Dr. Armin Willingmann. „Durch die effiziente Nutzung von Dachflächen bieten gerade Gewerbeparks riesiges Potenzial für Photovoltaik und damit für eine günstige wie klimafreundliche Stromversorgung. Davon profitieren auch die Unternehmen vor Ort“, fuhr er fort.



Die Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der deutschen Gewerbeimmobilien von VGP haben mit insgesamt 132 MWp installierter oder aktuell im Bau befindlicher Kapazität schon heute einen hohen Anteil an der gesamten Solarenergie-Produktionskapazität von VGP. Vor diesem Hintergrund und angesichts des ehrgeizigen Wachstumsprogramms —allein in Deutschland sind weitere PV-Anlagen mit 60 MWp in der Pipeline — ist die Anerkennung als regulierter, unabhängiger Energieversorger ein strategischer Meilenstein für VGP.



Das versetzt das Unternehmen in die Lage, die eigene Ökostromproduktion im Rahmen entsprechender Power Purchase Agreements (PPA) effizienter an den Bedarf seiner Mieter in ganz Deutschland anzupassen und den vor Ort produzierten Strom überregional anzubieten. Vorher konnte nur lokal erzeugte Energie vor Ort genutzt werden. Mit dem neuen Status als regulierter Energieversorger kann VGP seinen Mietern einen größeren Anteil seiner erneuerbaren Energieproduktion anbieten. Um den Energiebedarf der Mieter auch dann decken zu können, wenn die Sonne nicht scheint, wird die Gruppe Windenergie über einen separaten PPA kaufen und in zusätzliche Batteriekapazität investieren.



Deutschland ist das erste Land, in dem VGP den Status als regulierter Energieversorger erhält und hat damit Vorreiterfunktion für den Konzern. Insgesamt hat VGP auf den Dächern seiner Gewerbeimmobilien europaweit aktuell bereits PV-Anlagen mit einer Höchstleistung von 167 MWp installiert oder im Bau befindlich und weitere 103 MWp in der Umsetzung. Damit ist das Unternehmen auf gutem Weg, sein Ziel zu erreichen, bis 2025 europaweit über PV-Anlagen mit gut 300 MWp zu verfügen. Mit dieser geplanten Solarenergie-Produktionskapazität wird VGP mehr Strom produzieren, als alle seine Mieter zusammen auf Jahresbasis verbrauchen.