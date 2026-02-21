VGP NV präsentiert Rekordwerte für das Geschäftsjahr 2025

Der europäische Entwickler von Logistik- und Industrieimmobilien verzeichnet ein deutliches Wachstum bei Vorsteuergewinn, Mieterträgen und Projektpipeline. Mit einem historischen Höchststand bei Neuvermietungen und einer soliden Liquiditätsposition festigt die Gruppe ihre Marktstellung im Bereich hochwertiger Logistik-Assets.

Die VGP NV hat ihre Geschäftsergebnisse für das zum 31. Dezember 2025 endete Geschäftsjahr veröffentlicht. Die Gruppe erzielte einen Vorsteuergewinn von 338 Mio. Euro, was einer Steigerung von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA stieg um 28 % auf 454,7 Mio. Euro. Parallel dazu erhöhte sich der Net Asset Value (NAV) um 8,3 % auf 2,6 Mrd. Euro.



Im operativen Geschäft verzeichnete VGP mit neu abgeschlossenen und verlängerten Mietverträgen im Volumen von 106,7 Mio. Euro einen historischen Rekordwert. Die annualisierten vertraglich gesicherten Mieterträge stiegen zum Jahresende um 13,5 % auf 468,3 Mio. Euro. Bei Neuvermietungen leerstehender Flächen konnten durchschnittliche Mietsteigerungen von 14 % realisiert werden.



Die Entwicklungspipeline erreichte mit 80,9 Mio. Euro gesicherten jährlichen Mieteinnahmen ebenfalls einen neuen Höchststand. Zum Bilanzstichtag befanden sich 43 Projekte mit einer Gesamtfläche von rund 1.052.000 m² im Bau, die bereits zu 75 % vorvermietet sind. Im Jahresverlauf wurden 21 Projekte mit 494.000 m² fertiggestellt, die eine Vermietungsquote von 99 % aufweisen.



Die gesicherte Grundstücksreserve belief sich zum Jahresende auf 10,3 Mio. m², was einem Entwicklungspotenzial von über 4,3 Mio. m² entspricht. Zu den wesentlichen Akquisitionen zählten neue Standorte in Deutschland (Hagen), Portugal, Dänemark und Großbritannien. Das Bestandsportfolio weist ein durchschnittliches Gebäudealter von 4,8 Jahren und eine Vermietungsquote von 98 % auf.



Ein Fokus liegt weiterhin auf der Nachhaltigkeitszertifizierung: 11 % des Portfolios verfügen über Gold- oder Platin-Standards (DGNB/BREEAM), darunter ein Projekt in Rumänien mit der weltweit höchsten BREEAM-Bewertung für Industriegebäude.



VGP stärkte die Kapitalbasis durch erfolgreiche Anleiheemissionen im Volumen von 1,176 Mrd. Euro sowie durch Netto-Cash-Recycling aus Joint-Venture-Transaktionen in Höhe von 389 Mio. Euro. Gemeinsam mit East Capital wurde zudem die Auflage eines paneuropäischen Fonds mit einem Zielvolumen von mindestens 1,5 Mrd. Euro vereinbart. Der Fonds stellt eine Weiterentwicklung des Joint-Venture-Modells von VGP dar. Wie bei bestehenden Joint Ventures beabsichtigt VGP, eine Beteiligung von 50 % zu halten. Ein erstes Closing wird für 2026 angestrebt.



Die Bilanz weist zum Jahresende eine Cash-Position von 524 Mio. Euro (gegenüber 492 Mio. Euro im Dezember 2024) und einen proportionalen Loan-to-Value (LTV) von 50 % aus. Der proportionale Loan-to-Value (LTV) lag bei 50 % (gegenüber 48,3 % zum Jahresende 2024), der Verschuldungsgrad bei 35,3 % (gegenüber 33,6 % zum Jahresende 2024). Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA verringerte sich von 7,0x im Jahr 2024 auf 6,3x im Jahr 2025. Seit Dezember 2024 hat die Gruppe erfolgreich Anleihen im Volumen von 1.176 Mio. Euro emittiert, darunter 600 Mio. Euro im Januar 2026 zu einem historisch niedrigen Spread für die Gruppe. Gleichzeitig wurde im März 2025 eine Anleihe über 80 Mio. Euro zurückgezahlt sowie ein Rückkaufangebot über 300 Mio. Euro auf ausstehende Anleihen mit Fälligkeit Januar 2027 und Januar 2029 erfolgreich durchgeführt. S&P Global bewertete die Gruppe erstmals mit einem Investment-Grade-Rating von BBB- (stabiler Ausblick). Der Verwaltungsrat schlägt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie vor.