VGP mit starker Baupipeline

Der Logistikprojektentwickler VGP NV hat im ersten Halbjahr ein Nettogewinn von 196,9 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis ist vor allem positiv durch den Abschluss des neuen 50:50 Joint Ventures mit Allianz Real Estate für den VGP Park München beeinflußt, hierbei handelt es sich bereits um das dritte JV mit der Allianz [wir berichteten]. Der Gesamtwert des Portfolios stieg auf 3,23 Milliarden Euro (+ 16,6% seit Jahresbeginn). Laut VGP-Chef Jan Van Geet sind die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie überschaubar.

.

„Trotz des herausfordernden Marktumfelds aufgrund der verschiedenen Beschränkungen durch Covid-19 haben wir in der ersten Hälfte des Jahres 2020 viele neue Meilensteine erreicht. Die Nachfrage nach unseren Gebäuden blieb stark, was zu einer diversifizierten und größtenteils vorvermieteten Baupipeline geführt hat. Darüber hinaus hat unser neues Joint Venture mit Allianz für unseren VGP Park München unsere Zusammenarbeit nochmals intensiviert und unsere Bilanz weiter gestärkt“, so Van Geet.



Im ersten Halbjahr konnte das Unternehmen Mieteinnahmen von 20,1 Millionen Euro generieren. Getrieben durch den Abschluss von neuen Mietverträgen über 200.000 m², was 11,4 Millionen Euro an neuen annualisierten Mieteinnahmen entspricht.



Insgesamt wurden 12 Projekte mit einer vermietbaren Fläche von 190.000 m² realisiert, dies entspricht 9,9 Millionen Euro an annualisierten Mieteinnahmen (zum 24. August 2020 ist diese auf 311.000 m² vermietbare Fläche gestiegen).



Weitere 33 Projekte befinden sich im Bau; dies entspricht 795.000 m² zukünftige vermietbare Fläche und nach Bau und Vollvermietung 49,5 Millionen Euro an annualisierten Mieteinnahmen. Das sich derzeit im Bau befindliche Portfolio ist bereits zu 73,4 % vorvermietet.



Parallel wurde durch den Erwerb von 1,17 Millionen m² Land und weiteren 1.97 Millionen m² der bestehende eigene Flächenbestand auf 6.89 Millionen m² ausgebaut. Das entspricht einer künftig vermietbaren Fläche von 3.12 Millionen m².