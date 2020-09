VGP legt Grundstein für neue KraussMaffei-Zentrale in Parsdorf

VGP hat heute gemeinsam mit der KraussMaffei Gruppe den Grundstein für den Bau der neuen Konzernzentrale und eines neuen Werks des 182 Jahre alten Münchner Traditionsunternehmens gelegt. Der Umzug von München-Allach an den neuen Standort soll im November 2022 losgehen. Er gilt als eines der größten Umzugsprojekte im Großraum München seit der Verlegung des Flughafens von Riem nach Erding im Jahr 1992.

.

„Der Umzug nach Parsdorf ist für KraussMaffei eine Jahrhundertchance. Und er wird nach der Verlagerung des Riemer Flughafens vor etwa 30 Jahren eines der größten Umzugsprojekte im Raum München werden. Ein Riesenprojekt. Aber wir wollten auch dem Standort München weiterhin die Treue halten“, sagte Dr. Michael Ruf anlässlich des Festaktes.



In kleiner Runde versammelten sich der Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Roland Weigert, der Erste Bürgermeister der Gemeinde Vaterstetten, Leonhard Spitzauer, der Vorstandsvorsitzende von VGP, Jan Van Geet und der Chief Executive Officer (CEO) der KraussMaffei Gruppe, Dr. Michael Ruf auf der Baustelle des neu entstehenden VGP-Parks München zur Grundsteinlegung. Der Fortgang der Bauarbeiten ist voll im Zeitplan.



Der VGP-Park München liegt auf einer Grundstücksfläche von ca. 40 ha und wird neben einem Logistikstandort für die BMW Group ab Herbst 2022 auch den neuen Stammsitz der KraussMaffei Technologies GmbH beheimaten und damit den Weg für die weitere Erneuerung des Unternehmens ebnen.



Staatssekretär Roland Weigert begrüßt das Projekt: „Der VGP Park München und die Tatsache, dass zwei Münchner Traditionsunternehmen sich für diesen Standort entscheiden, ist gerade in Zeiten der Herausforderung durch Strukturwandel und Corona ein wichtiges Zukunftssignal. Die Investition von rund einer halben Milliarde Euro in Parsdorf spricht für die Qualität Bayerns als wettbewerbs- und zukunftsfähiger Industriestandort.“ Unterstützung für den neu entstehenden VGP-Park kommt auch von



Leonard Spitzauer, Erster Bürgermeister der Gemeinde Vaterstetten: „VGP ist für uns ein verlässlicher und professioneller Partner, mit dem wir gemeinsam unsere Region weiter stärken können. Mit der KraussMaffei Gruppe begrüßen wir einen großen und geschätzten Arbeitgeber bei uns in der Gemeinde.“



Jan Van Geet, Vorstandsvorsitzender von VGP betont die Bedeutung des Projekts für sein Unternehmen: „Der neue Gewerbepark München stellt einen Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens dar. Ich freue mich besonders, dass wir nach Einbeck und Laatzen heute den Startschuss für das bereits dritte gemeinsame Projekt mit KraussMaffei geben können.“



Der Industriepark soll bis 2026 fertiggestellt sein. Die KraussMaffei Group plant, ab Mitte 2022 mit dem Umzug zu beginnen, die BMW Group ist in Teilen bereits im August 2020 eingezogen.