VGP kauft 280.000 m² großes Industrieareal in Hagen

VGP hat mit dem Kauf des 280.000 m² großen Geländes der ehemaligen Kabel Premium Pulp & Paper GmbH in Hagen sein erstes Investment in NRW getätigt. Das Areal wurde am 9. Oktober 2025 im Rahmen des im Juni eröffneten Insolvenzverfahrens durch den zuständigen Insolvenzverwalter an VGP veräußert. Der Entwickler plant in enger Abstimmung mit der Stadt Hagen eine nachhaltige Transformation des Areals mit Fokus auf Produktion, Logistik und CO₂-Effizienz.

.

Die traditionsreiche Papierfabrik war fast 130 Jahre lang am Standort Hagen ansässig. Die Stadt mit rund 195.000 Einwohnern liegt am Rande des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen. Das Grundstück an der Schwerter Straße 263 im Stadtteil Kabel befindet sich nur 20 Minuten vom Zentrum Dortmunds entfernt und ist hervorragend an das regionale Industrie- und Logistiknetz angebunden – unter anderem durch die nahegelegene Anschlussstelle Hagen-Nord der Autobahn A1.



VGP plant, das Gelände schrittweise in einen modernen Gewerbe- und Industriepark umzuwandeln. Angesiedelt werden sollen künftig Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Light Industrial und Logistik. Das Unternehmen strebt für die Neubauten mindestens eine DGNB-Zertifizierung in Gold an. Zudem richtet sich VGP bei der Entwicklung nach der EU-Taxonomie und legt besonderen Fokus auf die Reduktion von CO₂-Emissionen bereits in der Bauphase („embodied carbon“).



Vor dem Baubeginn ist ein umfassender Rückbau der bestehenden Gebäude und Anlagen notwendig, da sich noch Maschinen und Produktionsstrukturen auf dem Gelände befinden. VGP arbeitet dabei eng mit der Stadt Hagen und der örtlichen Wirtschaftsförderung zusammen.



„Wir freuen uns sehr, dass VGP diese traditionsreiche Fläche übernimmt und einer zukunftsorientierten gewerblichen Nutzung zuführt. Mit den Verantwortlichen der VGP hat sich von Beginn an eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt. Wir sehen in der geplanten Entwicklung große Chancen für neue Arbeitsplätze und eine nachhaltige Wertschöpfung in der Region“, sagt Erik O. Schulz, Oberbürgermeister der Stadt Hagen.



Auch Jan Van Geet, CEO von VGP, betont die Bedeutung des Projekts: „Mit dem Erwerb des Geländes der ehemaligen Papierfabrik in Hagen schaffen wir die Grundlage, um einem traditionsreichen Industriestandort eine neue Zukunft zu geben. Unser Ziel ist es, die Fläche in einen modernen Gewerbepark – unseren ersten in Nordrhein-Westfalen – zu transformieren, der Produktion, Logistik und nachhaltige Energieversorgung miteinander verbindet und sichert.“



Der Standort befindet sich in einem etablierten Gewerbegebiet mit bestehender Infrastruktur und bietet ideale Voraussetzungen für eine gewerbliche und industrielle Nachnutzung.