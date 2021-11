VGP investiert in ein 120.000 m² großes Grundstück nahe Wien

Sehr begehrt und vielfach nachgefragt, aber nicht ganz einfach zu bekommen: der perfekte Logistik- und Industriestandort – vor allem in der Nähe von Wien. Der Entwickler VGP hat sich jetzt ein 120.000 m² großes Industrieareal in der Nähe des Industriezentrums NÖ Süd gesichert.

.

Das Grundstück in Laxenburg mit direkter Anbindung an die Autobahn A2 verfügt über eine Industrie- und Betriebswidmung. VGP plant die Entwicklung eines modernen Parks mit Mietflächen für Gewerbe-, Produktions- und Logistikunternehmen. Geplant ist, den Park nach nachhaltigen Standards zertifizieren zu lassen und individuelle Lösungen sowohl für große Unternehmen als auch für kleine Einheiten ab 1.000 m² anzubieten. Nachhaltigkeit, zertifiziert durch die „Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI)“, Begrünung, und Photovoltaik wird für den neuen Park von Beginn an mit geplant.



Die erfolgreiche Grundstücksakquisition wurde von CBRE begleitet.